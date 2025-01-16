Дроны атаковали пороховой завод в России, - ЦПД

Там производятся порохи, которые используются для различных видов стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем.

Украина атаковала Тамбовский пороховой завод РФ. Это уже не первая атака на этот объект, сообщил глава Центра противодействия дезинформацией при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

Он отметил, что этот завод является одним из ключевых объектов российского ВПК, который задействован в войне против Украины. Там производятся пороха, которые используются для различных видов стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем.

Кроме того, Тамбовский пороховой завод производит колоксилин, который применяется в создании взрывчатых веществ и других специализированных продуктов.

Видео дня

Предприятие является одним из основных поставщиков взрывчатых материалов для армии РФ. С началом полномасштабной войны в Украине производство на заводе значительно возросло.

Тем временем в сети распространяют видео, на котором видно, как беспилотник летит к объекту, а также слышно очень громкий звук попадания в цель. При этом работала российская ПВО.

Другие атаки дронов

Как сообщал УНИАН, утром 14 января в России заявили о массированной дроновую атаку на регионы, сообщают о попадании в промпредприятие в Казани и завод в Энгельсе.

Дроны атаковали Энгельс Саратовской области, сообщается, что после новой атаки БПЛА в городе возник сильный пожар.

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