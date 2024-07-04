Сообщается, что один из беспилотников взорвался.

Утром 4 июля в Ставропольском крае России беспилотники атаковали войсковая часть Главного разведывательного управления (ГРУ), ранен один российский разведчик, сообщает ASTRA со ссылкой на источники.

"Два беспилотника атаковали в/ч 33443 формирований особого назначения (Осназ) ГРУ в селе Московское. Один из беспилотников взорвался, ранен разведчик. О повреждениях части достоверно неизвестно", - говорится в сообщении.

При этом местные власти заявили, что в селе Московском Изобильненского округа "упали два беспилотника": Инфраструктура не пострадала. Все системы работают в обычном режиме".

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Новое оружие Украины

Напомним, ранее УНИАН писал, что в Украине полным ходом создается и уже используется на поле боя оружие будущего. Отмечалось, что стремление перехитрить врага, а также огромные потоки инвестиций превратили Украину в Силиконовую долину для автономных дронов и другого вооружения.

В связи с этим выражаются и серьезные опасения, что из-за разрабатываемых в Украине новых технологий может произойти поворотный момент в истории с необратимыми и катастрофическими последствиями для всего человечества. В Украине подобные опасения не высказывают, так как соответствующие технологии могут дать преимущество перед Россией, которая также разрабатывает автономные устройства-убийцы, или просто помочь идти в ногу со временем,

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