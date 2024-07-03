Как утверждают российские ресурсы, дрон-перехватчик "Воган-9СП" сейчас проходит испытания.

Российские захватчики заявили о разработке нового "одноразового" дрона "Воган-9СП" для перехвата беспилотников. Об этом сообщило российское пропагандистское агентство "ТАСС".

Как пишет издание Defense Express, российская сторона, как и Украина, уделяет дронам все больше внимания, учитывая появление большего количества беспилотников различных модификаций на передовой. Отмечается, что представленный россиянами дрон "Воган-9СП" является БПЛА квадрокоптерного типа.

"Из тактико-технических характеристик этого дрона-перехватчика известно фактически только то, что он имеет скорость около 200 км/ч. Отмечается, что дрон нуждается в подсветке цели лазерной системой и работает в паре с радиолокационной станцией. Запуск дрона-перехватчика происходит из кассеты под углом в 45%, уничтожение дрона происходит посредством подрыва боевой части, утверждается, что непосредственно перед этим наведение на цель происходит автоматически. Но решение об атаке принимает оператор, который имеет картинку с камеры дрона", – говорится в материале.

Видео дня

Как утверждают российские ресурсы, дрон-перехватчик "Воган-9СП" сейчас проходит испытания. Когда его будут поставлять в оккупационные войска РФ, пока неизвестно.

Отмечается, что в компании-разработчике также работают над модернизированной версией "Вогана". Россияне пытаются увеличить скорость беспилотника до более 250 км/ч.

Производство вооружения в России

Российская оборонка продолжает работать на поставку вооружения оккупационной армии РФ. В частности, враг все еще производит новые самолеты Су-34. Так, в июне вражеские ВКС получили вторую партию самолетов, построенных на Новосибирском авиазаводе им. Чкалова, рассказал ветеран АТО, глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут. Всего за 2023 год россияне изготовили 12 единиц этих самолетов, в 2024 – уже 4.

Ранее также сообщалось, что россияне разработали роботизированную платформу которая несет на себе систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Назвали оккупанты свое изобретение в честь робота из диснеевского мультфильма – Wall-E.

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