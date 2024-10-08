Россияне второй раз за сутки ударили по Харькову и попали по многоэтажке в Киевском районе. Об этом около 17:00 сообщил мэр города Игорь Терехов.
"Предварительно удар КАБа по многоэтажке в Киевском районе. Детали уточняются", - написал он.
Через несколько минут Терехов сообщил, что по предварительной информации, в результате вражеского удара по Харькову есть один погибший. Информация уточняется, добавил он.
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем Telegram также написал, что оккупанты ударили по густонаселенному району Харькова:
"Зафиксирован удар в Киевском районе. По предварительным данным, есть пострадавшие".
По состоянию на 17:20 Синегубов информирует, что известно о двух погибших.
"Есть раненые. Экстренные службы работают на месте попадания", - добавил он.
По обновленной информации Синегубова, оккупанты ударили по городу по открытым территориям. Всего были зафиксированы взрывы около 4 КАБов.
Он также отметил, что погибшие - гражданские мужчина и женщина.
"Люди в это время находились на улице", – написал глава ОВА.
Удары по Харькову - последние новости
Как сообщал УНИАН, утром 8 октября Россия атаковала предприятие в Харькове. По словам мэра города Игоря Терехова, прилет был не один, а несколько.
Сообщалось о 21 пострадавшем в результате утренней атаки по городу. 17 из них госпитализированы, в том числе подросток 16 лет.
Российские оккупационные войска постоянно атакуют Харьков, преимущественно используя управляемые авиационные бомбы.
2 октября Россия атаковала Харьков КАБами, попав по многоэтажке. Пострадали 10 человек. На месте попадания авиабомбы разрушены с первого по четвертый этажи дома. Пожар перекинулся на другие подъезды.
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