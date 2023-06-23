Теперь для обеспечения войск россиянам надо ехать на несколько сотен километров дольше.

Поражение Чонгарского моста значительно усложняет сухопутное сообщение между временно оккупированным Крымом и Херсонской областью.

В представительстве президента Украины в Крыму заявили, что это делает логистику захватчиков уязвимой, пишет LIGA.net.Отмечается, что этот мост был важной частью для так называемого "сухопутного коридора" в Крым и с полуострова.

"Этим мостом из России на оккупированный полуостров везли грузы габаритным транспортом, движение которого оккупанты запретили по "Крымскому мосту" из-за страха повторного подрыва. Из оккупированного Крыма вывозили вооружение российской группировке войск на Херсонщине и частично в Запорожской области", - пояснили в представительстве.

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Теперь, когда этого маршрута больше не существует, для обеспечения войск оккупантам нужно ехать через Красноперекопск, Армянск в направлении населенных пунктов Каланчак и Чаплинка, и далее по Херсонщине.

"Этот маршрут и длиннее на несколько сотен километров, и находится гораздо ближе к позициям ВСУ – то есть это создает угрозу систематического поражения военных грузов и техники, которые будут двигаться соответствующим маршрутом", - добавили в представительстве.

Там считают, что кольцо вокруг оккупированного Крыма постепенно сжимается.

"Когда снова будет поврежден еще и "Крымский мост", то вся российская группировка войск на оккупированном полуострове станет зависимой от маршрута через Армянск, который и так будет в зоне поражения, и от доставок морем", – подытожили в ведомстве.

Удар по Чонгарскому мосту - главное

22 июня оккупанты заявили о ракетный обстрел Чонгарского моста ракетами Storm Shadow. В ГУР ответили захватчикам, что подобные атаки будут продолжаться и в дальнейшем. В Кремле отказались комментировать ситуацию.

На следующий день, 23 июня, россияне ударили в район Антоновского моста под Херсоном.

Как известно в рамках подготовки к контрнаступлению ВСУ в Херсонской области осенью прошлого года украинские защитники заставили захватчиков покинуть правый берег Днепра путем регулярных ударов по Антоновскому мосту.

Тогда россияне были вынуждены быстро перебрасывать в сторону Крыма личный состав и технику через понтонные переправы в связи с критическим повреждением Антоновского моста.

Из-за обстрела оккупационные власти перенаправили движение транспорта с Чонгарского направления на пункты пропуска Армянск и Перекоп. Кроме того, враг создал понтонную переправу. В ВСУ обещали, что" хлопок " на Чонгарском мосту больно ударит по логистике врага.

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