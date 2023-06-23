В ВСУ обещали, что "хлопок" на Чонгарском мосту больно ударит по логистике врага.

Российские оккупанты после результативного удара ВСУ по Чонгарскому мосту возвели под ним понтонную переправу, о чем свидетельствуют опубликованные проектом "Схемы" спутниковые снимки Planet Labs за 23 июня.

На снимках также можно увидеть следы от обстрелов - на Чонгарском мосту и на другом, что рядом с ним.

В то же время на снимках моста за 18 мая переправы еще нет, что свидетельствует о том, что возвели ее уже после удара ВСУ.

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Удар по Чонгарскому мосту - главное

22 июня 2023 года оккупанты заявили о ракетном обстреле Чонгарского моста, который соединяет оккупированный Крым с материковой Украиной. Утверждалось, что украинские войска якобы нанесли удар ракетами Storm Shadow. На что в ГУР отметили, что подобные атаки будут продолжаться и в дальнейшем.

Из-за обстрела оккупационные власти Крыма перенаправили движение транспорта с Чонгарского направления на пункты пропуска Армянск и Перекоп.

Это был основной путь оккупантов для переброски топлива, боеприпасов и личного состава своей группировке на юге. Как подтвердили позже в ОК "Юг", "хлопок" на Чонгарском мосту больно ударит по логистике врага и минимизирует его возможности для пополнения ресурсов.

В Кремле отказались комментировать удар по мосту к Крыму, тогда как уже на следующий день, 23 июня, россияне умышленно ударили в районе Антоновского моста под Херсоном.

Стоит отметить, что в рамках подготовки к контрнаступлению ВСУ в Херсонской области осенью прошлого года российских захватчиков заставили покинуть правый берег Днепра путем регулярных ударов по Антоновскому мосту.

Последние дни перед заходом ВСУ в Херсон россияне были вынуждены перебрасывать в сторону Крыма личный состав и технику через понтонные переправы в связи с критическим повреждением Антоновского моста, которые украинские военные, в свою очередь, контролировали огнем артиллерии.

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