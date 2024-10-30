Удар по 'университету' спецназа в Чечне: спутник зафиксировал последствия (видео)

В то же время украинские источники выдвинули версию о том, что беспилотник был запущен с территории соседнего Дагестана.

Спутники зафиксировали повреждения здания так называемого "Российского университета спецназа" в Гудермесе (Чечня) после атаки дрона.

Как сообщает российская служба "Радио Свобода", на спутниковом снимке видно видно дым, поднимающийся с крыши университета. Снимок был сделан в 10:10 по местному времени.

По основной версии, речь идет об атаке украинского дрона. Если это так, то дроны впервые ударили по территории Чечни. В то же время украинские источники выдвинули версию о том, что беспилотник был запущен с территории соседнего Дагестана, а атака связана с конфликтом вокруг маркетплейса "Вайлдберриз".

Вечером во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в результате удара погибли украинские пленные, которые якобы находились в здании "Российского университета спецназа". Никаких подтверждений этим заявлениям нет.

Удар по университету спецназа в Чечне

29 октября неизвестные беспилотники впервые атаковали территорию Чечни. Под ударом оказался Российский университет спецназа (РУС) имени Путина в Гудермесе. Об этом рассказал глава республики Рамзан Кадыров.

Он уже успел пригрозить "возмездием" виновным в ударе по объекту и заявил, что приказал "кадыровцам" не брать в плен бойцов ВСУ.

В то же время издание NV со ссылкой на источники в спецслужбах писало, что удар по университету имени Путина могли нанести из Дагестана.

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