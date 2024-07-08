Страна-агрессор снова не стесняется говорить, что ударила по Украине высокоточным оружием большой дальности.

Министерство обороны страны-агрессора выдало очередную порцию лжи после массированной ракетной атаки по Украине 8 июля. Там, в частности, назвали удары "ответом на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики".

При этом в РФ не стесняются признавать, что нанесли "групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ".

"Цели удара достигнуты. Предназначенные объекты поражены. Заявления представителей киевского режима о якобы преднамеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности. Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений в результате падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города", - врут в Минобороны РФ. Видео дня

Там также дерзко назвали официальную информацию, предоставляемую органами власти Украины, "истерикой", а грядущий саммит НАТО - "сходкой".

"Особо отмечаем, что аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и каждый раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО. Цель таких провокаций - обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима и продолжение войны до последнего украинца", - брызнули желчью военные страны-агрессора.

Ракетная атака РФ по Украине 8 июля - последние новости

Как писал УНИАН, в понедельник, 8 июля, состоялась масштабная атака на Украину. Враг применил более 40 ракет различных типов.

Под огнем оккупантов оказался Киев. В частности, одна из ракет ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве. В Соломенском районе повреждено офисное здание, в Голосеевском обломки упали возле жилого дома, в Днепровском пылали обломки в жилой застройке. Также в Дарницком районе поврежден частный дом.

Кроме того, ракетному террору врага подвергся Кривой Рог. Там известно о 10 погибших и десятках раненых. Оккупанты также атаковали Днепр, Славянск и Краматорск.

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