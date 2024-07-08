Масштабная атака на Украину: Зеленский рассказал первые подробности и показал фото

Враг применил более 40 ракет различных типов.

Российские оккупационные войска сегодня снова массированно атаковали ракетами Украину. Президент Владимир Зеленский сообщил, что под ударом оказались разные города - Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

Как сообщил в Telegram глава государства, враг применил более 40 ракет различных типов. В результате обстрела были повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница.

"Все службы задействованы, чтобы спасти как можно больше людей. И весь мир должен задействовать всю свою решимость, чтобы наконец положить конец российским ударам. Убийства - это то, что несет Путин. Только вместе мы можем принести настоящий мир и безопасность", - подчеркнул украинский лидер.

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Ракетная атака на Киев - что известно

Как сообщал УНИАН, россияне в понедельник днем, 8 июля, нанесли ракетный удар по Киеву, есть "прилет" и много пострадавших. По предварительным данным, погибли пять человек. Под вражеским огнем оказались детская больница "Охматдет". Согласно предварительной информации:

в Соломенском районе повреждено офисное здание;

в Голосеевском обломки упали недалеко от жилого дома;

в Днепровском горели обломки в жилой застройке

в Дарницком районе повреждения получил частный дом;

в Деснянском районе загорелся дом.

По словам Кличко, пострадали 11 человек в разных районах Киева, 8 из них госпитализированы.

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