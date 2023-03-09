Враги продолжают применять тактику террора, отметил Генштаб армии Украины.

В течение суток российские оккупанты выпустили по территории Украины 84 ракеты и нанесли 12 авиационных ударов.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в своей сводке в четверг, 9 марта. "В эти сутки Российская Федерация нанесла очередной массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры нашего государства и домам гражданского населения. Есть попадание. Погибли мирные люди. Российский агрессор не отказывается от своих намерений насчет оккупации Украины", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что противник продолжает применять тактику террора и таким образом грубо нарушает нормы международного гуманитарного права.

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Всего, как отмечается, в течение суток противник осуществил пуск 84 ракет различного базирования, 34 ракеты были уничтожены нашими защитниками, еще 8 не достигли своих целей.

"Также враг нанес 12 авиационных ударов, в частности, использовал 8 БПЛА типа "Шахед-136". Половину которых было сбито. Высоким остается уровень ракетной угрозы по всей территории Украины", - заявили в Генштабе.

Вражеский ракетный удар по Украине - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, ночью российские войска совершили очередной массированный удар по Украине, в частности, противники использовали ракеты "Кинжал" и "Калибр". Атака продолжалась более шести часов.

Враги атаковали Житомирскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Кировоградскую, Сумскую, Львовскую, Винницкую, Ивано-Франковскую, Запорожскую, Одесскую области и город Киев.

Есть "прилеты" в объекты энергетической инфраструктуры и в жилую зону. Во Львовской области в результате удара со стороны противника погибли четыре человека.

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