Отец ребенка прибежал с работы и помогал спасателям в поисковых работах.

Девочку, погибшую в результате удара российских оккупантов по пригороду Днепра, звали Лиза, ей было всего два года.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. "Ее звали Лиза. Ей было всего два года. Веселая и жизнерадостная девочка", - написал он. По данным главы ОВА, ребенок вместе с мамой был дома, когда оккупанты попали ракетой во двор дома. Обе оказались под завалами.

"Сложно представить, что чувствовал отец девочки, который изо всех сил прибежал с работы и увидел эту картину. Он неистово кричал. Сразу же бросился помогать спасателям", - сообщил Лысак.

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Сначала из-под развалин достали жену и доставили в реанимацию. "Доченьку нашли около трех утра. Достали уже бездыханное тело малышки...",- сообщил глава ОВА.

Лысак отметил, что на месте удара продолжается ликвидация последствий. Работают все службы. Развернули гуманитарные миссии благотворительные организации. Наряду с людьми представители местной власти, которые принимают обращения от жителей пострадавших домов.

Удар по пригороду Днепра

Вчера поздно вечером россияне нанесли ракетный удар по пригороду Днепра. Сначала поступила информация о шестерых раненых, среди которых 6-летний мальчик.

А через несколько часов стало известно, что количество пострадавших возросло до 13.

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