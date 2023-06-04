На Киевщине уже работает ПВО.

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Сирены начали раздаваться около 01:30 4 июня в восточных и южных областях, после чего тревога постепенно распространилась на все регионы.

В Киевской ОВА предупредили о повышенной угрозе атаки с воздуха.

"Жители Киевщины! Повышенная угроза вражеской атаки с воздуха. Силы ПВО уже работают. Не пренебрегайте сигналом "воздушная тревога" – пребывайте в укрытиях до отбоя. А также помните о запрете фото- и видеофиксации работы наших защитников. Позаботьтесь о собственной безопасности и родных вам людей", – говорится в сообщении КОВА.

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В то же время в Киевской городской военной администрации заявили, что на подступах к Киеву уже работает ПВО.

Ранее председатель Днепропетровского областного совета призвал украинцев реагировать на тревогу.

"Имеем дело с сумасбродными нелюдями. С настоящими террористами. Ночью реагируем на сигналы воздушной тревоги", – написал он после атаки россиян по пригороду Днепра.

Обновлено 03:20: Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил о повышенной опасности в Умани.

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Атаки РФ по Украине

3 июня россияне обстреляли Днепропетровскую область. Враг ударил по пригороду Днепра – Подгородненской громаде. По состоянию на 23:40 в Днепропетровской ОВА сообщали о 20 пострадавших. Отмечалось, что среди них – 5 детей. 17 раненых госпитализировали. В ОВА отметили, что под завалами также может находиться ребенок.

Кроме того, в течение последних нескольких недель россияне бьют по Киеву и области. 2 июня на Киевщине в один из домов попали обломки сбитой ракеты. Дом полностью выгорел.

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