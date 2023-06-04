В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Сирены начали раздаваться около 01:30 4 июня в восточных и южных областях, после чего тревога постепенно распространилась на все регионы.
В Киевской ОВА предупредили о повышенной угрозе атаки с воздуха.
"Жители Киевщины! Повышенная угроза вражеской атаки с воздуха. Силы ПВО уже работают. Не пренебрегайте сигналом "воздушная тревога" – пребывайте в укрытиях до отбоя. А также помните о запрете фото- и видеофиксации работы наших защитников. Позаботьтесь о собственной безопасности и родных вам людей", – говорится в сообщении КОВА.
В то же время в Киевской городской военной администрации заявили, что на подступах к Киеву уже работает ПВО.
Ранее председатель Днепропетровского областного совета призвал украинцев реагировать на тревогу.
"Имеем дело с сумасбродными нелюдями. С настоящими террористами. Ночью реагируем на сигналы воздушной тревоги", – написал он после атаки россиян по пригороду Днепра.
Обновлено 03:20: Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил о повышенной опасности в Умани.
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Атаки РФ по Украине
3 июня россияне обстреляли Днепропетровскую область. Враг ударил по пригороду Днепра – Подгородненской громаде. По состоянию на 23:40 в Днепропетровской ОВА сообщали о 20 пострадавших. Отмечалось, что среди них – 5 детей. 17 раненых госпитализировали. В ОВА отметили, что под завалами также может находиться ребенок.
Кроме того, в течение последних нескольких недель россияне бьют по Киеву и области. 2 июня на Киевщине в один из домов попали обломки сбитой ракеты. Дом полностью выгорел.