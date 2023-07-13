Военно-политический обозреватель Александр Коваленко обратил внимание на локацию пуска баллистической ракеты.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко оценил итоги работы ПВО в ночь на 13 июля, когда армия РФ запустила по Украине около 20 дронов, две ракеты типа "Калибр", а также одну баллистическую ракету "Искандер-М".

Коваленко обратил внимание на локацию пуска "Искандера" и усомнился, что "баллистику" врага удалось сбить. Об этом он написал в своем Telegram.

"В ночь на 13 июля российские оккупанты, помимо дронов-камикадзе 20/20, после недельного перерыва снова применили КРМБ "Калибр" 2/2 и, помимо них, одну ракету Искандер-М, с пока неизвестным результатом по сбитию, но с учётом локации её пуска, думаю, перехвата не было", - указал он.

Коваленко отметил, что с начала июля армия РФ запустила по Украине 111 дронов-камикадзе, 15 КРМБ "Калибр" и 1 ОТРК "Искандер-М". Эксперт подчеркнул, что враг пока что придерживает для ударов по Украине "традиционные" ракеты Х-101/555 и их старую версию Х-22.

"В целом, авиационная компонента молчит с 24 июня и ничего хорошего я в этом затишье не вижу", - указал он.

Отметим, корректно оценивать итоги работы украинской ПВО, а также сообщать о сбитых ракетах может только Генштаб ВСУ и другие официальные службы коммуникации армии Украины.

Выяснились последствия от ночного удара РФ в Дарницком районе

Напомним, в ночь на 13 мая регионы Украины, а также столица, не спали из-за ракетно-дороновой атаки РФ. В Киевской области тревога началась в начале первого ночи и продлилась до шести утра.

По данным Воздушных сил ВСУ, большую часть дронов РФ направила в сторону столицы. Все цели удалось сбить, но падения обломков привело к разрушениям в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах города.

В частности, в Дарницком районе "прилет" случился по 25-этажному дому. Известно о двух пострадавших (парне и девушке). Корреспонденты на месте события подтвердили, что обломки дронов упали на последний этаж здания, разрушив фасад и квартиру. Местные жители сильно напуганы и пока что отказываются комментировать страшную ночь.

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