'Циркон', 'Кинжал' и многое другое: РФ сегодня применила практически весь свой арсенал

Россияне нанесли комбинированный ракетный удар, повредив многие объекты гражданской инфраструктуры.

Во время сегодняшней массированной атаки россияне использовали 38 различных ракет, в частности, новое "гиперзвуковое" оружие. Об этом говорится в сводке Командования Воздушных сил.

Всего во время атаки 8 июля россияне применили:

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

4 баллистические ракеты "Искандер-М";

1 крылатую ракету 3М22 "Циркон";

13 крылатых ракет Х-101;

14 крылатых ракет "Калибр";

2 крылатые ракеты Х-22;

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

3а данным Командования Воздушных сил, противовоздушная оборона уничтожила 30 ракет из этого количества. В частности, удалось уничтожить 11 ракет Х-101 и 12 "Калибров".

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Эксперты Defense Express отмечают, что россияне использовали почти все типы ракет, которые у них есть. Исключением стали разве что крылатые ракеты Р-500 к оперативно-тактическим комплексам "Искандер" и оружие, произведенное в Северной Корее.

Отметим, что западное сообщество осудило российскую атаку. Некоторые высокопоставленные чиновники заявили об "усилении мотивации" относительно того, чтобы предоставить Украине запчасти к ЗРК Patriot и F-16.

Россия модернизирует свои ракеты

Ранее стало известно, что россияне начали использовать против Украины новую версию авиационной крылатой ракеты Х-101.

Она получила двойную боевую часть: анализ продемонстрировал, что ракета имеет стандартную БЧ массой 450 кг, а также дополнительную, массой 350 кг.

Эксперты пришли к выводу, что увеличение количества боевых частей достигли за счет уменьшения размеров топливного бака и, как следствие, снижения дальности.

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