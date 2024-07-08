'Циркон', 'Кинжал' и многое другое: РФ сегодня применила практически весь свой арсенал

Во время сегодняшней массированной атаки россияне использовали 38 различных ракет, в частности, новое "гиперзвуковое" оружие. Об этом говорится в сводке Командования Воздушных сил.
Всего во время атаки 8 июля россияне применили:
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 4 баллистические ракеты "Искандер-М";
- 1 крылатую ракету 3М22 "Циркон";
- 13 крылатых ракет Х-101;
- 14 крылатых ракет "Калибр";
- 2 крылатые ракеты Х-22;
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.
3а данным Командования Воздушных сил, противовоздушная оборона уничтожила 30 ракет из этого количества. В частности, удалось уничтожить 11 ракет Х-101 и 12 "Калибров".
Эксперты Defense Express отмечают, что россияне использовали почти все типы ракет, которые у них есть. Исключением стали разве что крылатые ракеты Р-500 к оперативно-тактическим комплексам "Искандер" и оружие, произведенное в Северной Корее.
Отметим, что западное сообщество осудило российскую атаку. Некоторые высокопоставленные чиновники заявили об "усилении мотивации" относительно того, чтобы предоставить Украине запчасти к ЗРК Patriot и F-16.
Россия модернизирует свои ракеты
Ранее стало известно, что россияне начали использовать против Украины новую версию авиационной крылатой ракеты Х-101.
Она получила двойную боевую часть: анализ продемонстрировал, что ракета имеет стандартную БЧ массой 450 кг, а также дополнительную, массой 350 кг.
Эксперты пришли к выводу, что увеличение количества боевых частей достигли за счет уменьшения размеров топливного бака и, как следствие, снижения дальности.