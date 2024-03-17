Глава МВД встретился с руководством ГСЧС, Нацполиции, территориальным командованием Нацгвардии и ГПСУ.

Министр внутренних дел Игорь Клименко дал поручение провести детальный анализ существующих инструкций реагирования экстренных служб на чрезвычайные ситуации и "при необходимости внести коррективы в алгоритм работы, учитывая оперативную обстановку". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Клименко, он провел в Одессе оперативное совещание с руководством ГСЧС, Нацполиции, территориальным командованием Нацгвардии и Госпогранслужбы.

"Обсудили ситуацию с обстрелами в государстве. Только за минувшие сутки враг нанес 400 ударов по 10 регионам страны. Экстренные службы системы МВД находятся в полной готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации", - написал глава МВД.

Атака по Одессе 15 марта - последние новости

Количество жертв удара РФ по Одессе 15 марта возросло до 21 человека. В субботу в больнице от тяжелого ранения погиб еще один работник ГСЧС.

Позже стало известно, что умер 39-летний водитель-пожарный Виталий Алимов, который накануне получил тяжелые травмы при исполнении служебных обязанностей.

Накануне российские террористы нанесли масштабный удар по Одессе. Как следствие - 21 человек погиб, еще более 70 были ранены.

В ВСУ сообщили, что россияне запустили по Одессе по меньшей мере две ракеты "Искандер".

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