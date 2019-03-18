Rzeczpospolita: Соседи массово отгораживаются от России рвами и заграждениями

И это делает не только Киев, но и страны Северной Европы, у которых есть совместные с РФ границы.

С первого марта Украина возобновила строительство заборов и рвов вдоль границ с Россией, протяженность которых составляет 2300 километров. Литва и Латвия тоже таким образом отделяются от агрессивного соседа.

Советник главы украинской пограничной службы Олег Слободян сказал Rzeczpospolita, что за две недели было выкопано полукилометровый ров и установлено 120 метров ограждения в Луганской области. Кроме того, Украина построила больше километра рокада – дороги, которая пролегает параллельно к границе.

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«Работа продвигается, насколько это позволяют погодные условия», - сказал украинский чиновник изданию. В то же время, в Харьковской области на участках границы начали устанавливать системы слежения. Издание напоминает, что Украина еще в 2015 году начала строить заграждение на границе с Россией. Однако, закончить работы до конца текущего года, как планировалось, вряд ли удастся. Поэтому ожидается, что строительство заграждения продлится до 2021 года. В пограничной службе сказали изданию, что строительство завершено на 30%.

Латвия тем временем на прошлой неделе закончила строить забор на границе с Россией. Заборы имеют высоту 2,7 метра и покрыты колючей проволокой. Их протяженность составляет 93 километра. Хотя общая протяженность латвийско-российской границы составляет 282,6 километра. Литва тоже уже два года строит 46-километровый забор на границе с Калининградской областью. В Финляндии и Эстонии продолжается подготовка к началу таких работ.