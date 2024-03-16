Министр внутренних дел сообщил подробности.

Количество жертв удара России по Одессе 15 марта возросло до 21 человека, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Сегодня в больнице от тяжелого ранения погиб еще один работник ГСЧС, еще одна жертва вчерашнего российского удара по Одессе", - сообщил он.

Более 70 человек получили ранения, есть "тяжелые", добавил Клименко.

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Обновлено. Как сообщили в пресс-службе регионального главка ГСЧС, в больнице скончался 39-летний водитель-пожарный Виталий Алимов, получивший вчера тяжелые травмы во время исполнения служебных обязанностей.

"Медики делали все возможное, но спасти нашего коллегу не удалось. Спасатели Одесщины глубоко скорбят по поводу смерти побратима-огнеборца и выражают слова соболезнования родным и близким. В нашей памяти Виталий всегда останется как хороший друг, отзывчивый и добрый человек и профессионал своего дела", - говорится в сообщении.

Атака Одессы 15 марта - что сообщалось

Напомним, 15 марта Россия запустила по Одессе две ракеты "Искандер", заявила начальник объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк: " В результате атаки произошло разрушение 3-этажного здания в рекреационной зоне".

Как отметил военный эксперт Олег Жданов, "Искандер" - это высокоточная ракета: "Она не промахивается, у нее круговое отклонение - 10-20 метров. То есть, была взята точка прицеливания - жилой массив, жилой дом".

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