Среди медиков и спасателей также есть тяжело раненые.

В результате российского ракетного по Одессе, погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые прибыли на помощь людям после первого взрыва.

Как сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в результате российской ракетной атаки есть погибшие. "К сожалению, погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые после первого взрыва приехали оказывать помощь на место. Среди медиков и спасателей также есть тяжело раненые. Общее количество пострадавших уточняется, всем оказывается необходимая медицинская помощь", - рассказал чиновник.

По неподтвержденным данным, в городе пострадали более трех десятков людей. Место, где произошла трагедия, сейчас оцеплено представителями соответствующих служб. Туда не пускают ни транспорт, ни пешеходов.

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Удары оккупантов по Одессе

Сегодня российские захватчики нанесли ракетный удар по Одессе. По данным военного аналитика Александра Коваленко, удар был нанесен баллистическими ракетами с территории оккупированного Крыма. Глава ОГА Олег Кипер сообщил, что из-за атаки в городе есть раненые и просил людей находиться в укрытиях.

2 марта Россия нанесла по Одессе дроновый удар. Произошло попадание в жилой многоэтажный дом. Тогда погибли 12 человек, среди них - 5 детей.

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