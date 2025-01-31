Пока известно о семи пострадавших в результате российского удара по историческому центру Одессы.

В Одессе в эпицентре ракетного удара, который российская армия нанесла по историческому центру города вечером 31 января, были норвежские дипломаты. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Российский ракетный удар по Одессе, по историческому центру города. Предварительно - баллистика. Абсолютно сознательный удар российских террористов. К счастью, обошлось без жертв. Есть пострадавшие, им оказана помощь. Среди людей, которые были в эпицентре удара, в том числе и норвежские дипломатические представители", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, сейчас выясняются все обстоятельства удара.

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"Делаем все, чтобы помочь людям", - заявил президент Украины.

Обновлено 23:55. Позже прессслужба Одесской областной прокуратуры сообщила, что уже известно о 7 пострадавших, люди доставлены в больницу. По данным следствия, вооруженные силы РФ атаковали город баллистическими ракетами, предварительно, типа "Искандер". Начато расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители.

По данным главы Одесской ОГА Олега Кипера, в Одессе ранения получили три человека: две женщины и парень, 2006 года рождения.

В результате взрывов в помещениях ряда исторических памятников, в частности литературного, историко-краеведческого, археологического музеев и музея западного и восточного искусства, а также в Филармонии имеются выбитые окна и повреждения фасадов.

В региональном главке ГСЧС добавили, что под удар попал один из отелей города, 23 спасателя привлечены к ликвидации последствий. Со второго этажа отеля спасена женщина, которая была заблокирована в своем номере.

Психологи ГСЧС работали с местными жителями и жителями отеля. На крыше загорелся пожар, который оперативно ликвидировали.

Удар РФ по Одессе

Как сообщал УНИАН, вечером 31 января российские оккупанты нанесли по Одессе ракетный удар. Много повреждений и разрушений в охранной зоне ЮНЕСКО, повреждено здание, которое находятся под усиленной защитой. В частности, пострадал элитный отель "Бристоль" на улице Итальянской - одно из самых старинных зданий Одессы.

Также говорилось, что пострадали две женщины, среди них - сотрудница отеля.

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