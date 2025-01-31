В историческом городе Украины падают стекла и осколки.

Российские оккупанты нанесли по Одессе ракетный удар. Известно, что в центре города поврежден элитный отель.

Как передает корреспондент УНИАН, вечером 31 января во время воздушной тревоги в городе раздались мощные взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщили о скоростных целях в направлении Одессы из акватории Черного моря.

Мэр города Геннадий Труханов и глава Одесской ОГА Олег Кипер обратились к жителям с просьбой находиться в укрытиях. Через некоторое время взрывы повторились. В автомобилях на улицах включилась сигнализация.

В социальных сетях люди сообщили, что в некоторых зданиях в историческом центре выбиты стекла и есть определенные разрушения. В частности, пострадал элитный отель "Бристоль" на улице Итальянской - одно из самых старинных зданий Одессы.

Обновлено. Стало известно, что в результате удара пострадала сотрудница отеля. По словам Кипера, женщина госпитализирована, сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь. Очевидцы говорят, что женщину якобы "привалило в бомбоубежище" и первую помощь ей оказали сотрудники салона красоты, расположенного рядом.

В мэрии сообщили, что в связи с повреждениями троллейбусы маршрутов №9 и № 7 временно курсируют только до железнодорожного вокзала.

По данным Труханова, на данный момент известно о двух пострадавших.

"Много повреждений и разрушений в охранной зоне ЮНЕСКО, повреждено здание, которое находятся под усиленной защитой", - подчеркнул он.

Местные Telegram-каналы пишут, что улицы покрыты стеклом, а возле отеля появилась большая яма. Также сообщается, что поврежден магазин. Обломки находятся возле Одесского национального академического театра оперы и балета, а на улице идет "стеклянный дождь".

До этого Кипер подтверждал удар по центру города.

"Российские террористы атаковали исторический центр Одессы ракетами. Угроза остается. Прошу всех быть в укрытиях!", - подчеркнул чиновник.

Обстрел Одессы дронами и ракетой

Напомним, что 28 января российские оккупанты атаковали ударными беспилотниками и ракетой Одессу и Одесский район области. Ракета была уничтожена, но обломками сбитых БпЛА повредили остекление четырех жилых многоэтажек и пяти дачных домов.

В одном из жилых дворов Одессы загорелись 10 легковых автомобилей. Также был поврежден склад с зерном. В результате дроновой атаки ранены четыре человека: 91-летний мужчина госпитализирован, другим пострадавшим помощь была оказана на месте.

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