Сгорело много частных автомобилей, среди пострадавших - 91-летний мужчина.

Сегодня утром российские оккупанты атаковали ударными беспилотниками и ракетой Одессу и Одесский район области - пострадали 4 человека, повреждены жилые дома и склад с зерном.

По словам главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, продолжалась напряженная боевая работа ПВО, в результате вражеская ракета была уничтожена. В то же время обломками сбитых БпЛА повреждено остекление четырех жилых многоэтажек и пяти дачных домов.

Как уточнил чиновник, в одном из жилых дворов Одессы загорелись 10 легковых автомобилей, спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Кроме того, по данным Кипера, поврежден склад с зерном.

"В результате дроновой атаки ранены четыре человека: 91-летний мужчина госпитализирован, другим пострадавшим помощь была оказана на месте", - рассказал начальник ОГА.

Он добавил, что все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.

Также стало известно, что в Одессе повреждена школа.

В пресс-службе Одесской областной прокуратуры рассказали, что по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины) начато расследование.

По данным следствия, 28 января утром вооруженные силы РФ атаковали Одессу и область беспилотниками, предварительно, типа "Shahed-136". В результате вражеской атаки повреждены жилые дома города: в одном из жилых комплексов разрушены части квартир на 18 и 19 этажах, выбиты окна в четырех многоэтажках.

В прокуратуре уточнили, что в целом повреждено несколько десятков автомобилей, из которых по меньшей мере 6 автомобилей полностью уничтожены огнем.

"В Одесском районе повреждены по меньшей мере шесть частных жилых домов, хозяйственные постройки. Получил ранения 91-летний мужчина, его доставили в больницу", - добавили в прокуратуре.

Сейчас осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается.

В то же время в региональном главке ГСЧС уточнили, что в одном из районов Одессы, где горело 10 легковых автомобилей, рядом повреждено остекление в трех 9-этажных жилых домах.

"По еще одному адресу пострадали квартиры на 18 этаже 20-этажки, без последующего возгорания, из заблокированной квартиры на 19 этаже спасен человек. Психологами ГСЧС оказана помощь 15 лицам", - говорится в сообщении.

Обстрелы РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня утром российские дроны атаковали Украину. В одном из районов города повреждены многоэтажки. Мэр города Геннадий Труханов проинформировал, что загорелось 4 машины.

О пострадавших сначала речь не шла. Впоследствии Труханов уточнил, что стало известно о трех пострадавших в Одессе, еще один человек спасен из заблокированной квартиры. Также мэр рассказал, что взрывной волной выбиты окна. Развернут оперативный штаб.

Вас также могут заинтересовать новости: