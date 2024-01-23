Украинская ПВО эту ракету сбила, подчеркнул он.

Во время атаки по Киеву утром во вторник, 23 января 2024 года, российские оккупанты ударили по Киеву ракетой или ракетами типа 48Н6ДМ к комплексу С-400. Об этом сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"Несколько часов назад из собственных источников нашему агентству Defense Express стали известны новые подробности этой вражеской ракетной атаки. Речь идет о том, что для ударов по столице вместе с крылатыми ракетами была применена ракета или ракеты типа 48Н6ДМ к комплексу С-400", – написал он в своей колонке для издания "Эспрессо".

Эксперт отметил, что это уже четвертый случай, когда враг применил такую ракету для удара по украинской столице. Впервые россияне ее запустили по Киеву в январе 2023 года.

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По словам Згурца, 48Н6ДМ – это относительно новая ракета. Приблизительная дальность полета по баллистической траектории составляет 250 км.

"Боевая часть весит 180 кг, она осколочная, не является точной, но ее осколки были найдены именно в Соломенском районе. Можно предположить, что самой кровожадной целью врага в этом районе мог быть железнодорожный вокзал столицы", – рассказал эксперт, отметив, что украинская ПВО эту ракету сбила.

Атака РФ по Киеву: основное

Утром 23 января россияне совершили массированный ракетный удар по Украине. Взрывы раздавались, в частности в Киеве. В столице пострадали более 20 человек.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник рассказал, что на столицу летело около 20 ракет. Все уничтожили силы противовоздушной обороны. Обломки упали в Дарницком, Соломенском, Святошинском и Печерском районах столицы, уточнил он.

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