Сейчас уже известно о более 20 пострадавших, из них 13 госпитализированы.

В Киеве продолжает расти число пострадавших в результате ракетной атаки РФ.

Так, по информации Киевской городской военной администрации, по состоянию на 11: 0 в результате удара в столице пострадало 22 человека, из них 13 - госпитализированы.

Как добавили в КМВА, данные продолжают обновляться.

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Что известно об утреннем ударе по Киеву

С утра силы ПВО Украины уничтожили 21 ракету, которые были запущены оккупантами. По данным Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, всего Россия ударила по Украине 41 средством воздушного нападения, в том числе 12 баллистическими ракетами "Искандер-М" (Украина сбила 5 из них).

Россияне ударили ракетами, в частности, по Киеву, Харькову и Павлограду. Под Киевом также раздавались взрывы.

В столице обломки ракет упали в нескольких районах (Соломенском, Святошинском, Печерском, Дарницком). По данным мэра Кличко, число пострадавших от этой ночной атаки врага выросло сначала с 18 до 20 пострадавших украинцев (среди них трое детей). Он информировал, что 13 из них госпитализированы, в том числе трое детей. Одному 13-летнему парню и шести взрослым пострадавшим медики оказали помощь на месте. Одну женщину реанимировали. Она в тяжелом состоянии в реанимационном отделении.

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