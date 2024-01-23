Предварительные данные озвучил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Появились первые детали ракетного удара РФ по Киеву: предварительно, на столицу летело 20 ракет. Силы ПВО Украины отработали на 100% и уничтожили все.

Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире Радио Свобода.

"По предварительным данным, около 20 ракет летело на Киев. Они все поражены средствами противовоздушной обороны. Эти все обломки упали фактически по всем территориям, которые упоминались. Соломенский, Святошинский, Печерский, Дарницкий районы, смотря, с какой стороны города заходили ракеты", - заявил он.

В то же время чиновник утверждает, что информация об одной погибшей женщине в Киеве требует подтверждения. Сейчас медики пытаются ей помочь, уточнил он "Радио Свобода".

Как утверждали в КМВА, в одном из домов Святошинского района нашли боевую часть ракеты. Людей эвакуировали из здания.

По словам представителя ведомства Михаила Шаманова, Россия утром 23 января нанесла комбинированный удар по столице: враг запустил с Каспийского моря ракеты Х-101, Х-555 и баллистику.

Вероятно, речь идет об "Искандерах". "А потом, вероятно, была баллистика. Скорее всего, это были" Искандеры", - сказал он в эфире телемарафона.

Ракетный удар по Киеве - что известно

Утром 23 января оккупанты ударили по Киеву ракетами. Всего россияне задействовали 41 средство воздушного нападения для удара по Украине, уточнил утром Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Силам ПВО удалось уничтожить 21 ракету. Обломки боеголовок упали в нескольких районах столицы, также сильно пострадал Харьков (там есть попадание по многоэтажке).

По данным мэра Киева Кличко, в столице пострадали 18 человек (13 из них госпитализированы).

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