Отсутствие у оккупантов нормальной логистики отражается даже на помощи их раненым.

Из-за повреждений Чонгарского моста российские оккупанты не имеют нормальной логистики и это отражается даже на помощи их раненым. Об этом в эфире телемарафона сказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Отвечая на вопрос о текущей ситуации вокруг Чонгарского моста и движения между временно оккупированными территорией материковой Украины и Крымом, пресс-секретарь отметила, что "там вообще затруднено движение, потому что они осознают, что мы держим огневой контроль и не могут спрогнозировать, когда именно он осуществится и взорвется".

Она добавила, что ни один из маршрутов для логистики врага не является безопасным.

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"То, что они пытаются подлатать мост и как-то его использовать - это такое легкое дежавю, когда такое же дело было и с Антоновским мостом, и с Каховской ГЭС, когда наша ювелирная работа позволила сохранить инфраструктуру, но не использовать ее по планам врага", - сказала Гуменюк.

Так, отметила она, оккупанты пока не имеют нормальной логистики, что отражается даже на обращении с ранеными.

"Они разворачивают на тех территориях, где сейчас находятся, дополнительные госпитали, потому что не могут их транспортировать никуда фактически. Для того, чтобы не нагружать вот эти артерии, которые едва-едва могут понемногу обеспечивать их логистику. Но и над этим мы работаем", - отметила пресс-секретарь.

Удар по Чонгарскому мосту - что известно

Как сообщал УНИАН, 22 июня российские оккупанты сообщили о повреждении моста Чонгар, который объединяет временно оккупированный Крым с Херсонской областью. По версии захватчиков, сообщение было повреждено ударом Вооруженных сил Украины с помощью ракеты Storm Shadow.

Как сообщали в ОК "Пивдень", разрушение Чонгарсчского моста больно ударит по логистике врага и минимизирует его возможности для пополнения ресурсов.