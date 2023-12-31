По словам советника руководителя Офиса президента, война продолжается "в том числе на территории Российской Федерации".

Война уже продолжается не только в Украине, но и на территории Российской Федерации. Об этом в эфире телемарафона сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Как известно, в субботу, 30 декабря, Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по военным объектам в российском Белгороде. Впрочем, из-за непрофессиональных действий российской ПВО обломки ракеты упали в центре города. По этому поводу Россия созывает экстренное заседание Совета безопасности ООН.

Подоляк считает, что ООН России нужна исключительно как пиар-площадка.

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"А что произошло в Белгороде? Возможно война на территории Белгородщины идет. РФ же не признает войны. Правильно? Они же СВО проводят. Возможно, они там тренируются на территории Белгородской области. Если им нужно об этом где-то подискутировать, мне кажется, что для этого можно подискутировать на федеральных каналах. Не обязательно внеочередное заседание Совбеза ООН", - отметил Подоляк.

Он также отметил, что ООН не работает как организация, которая может иметь принудительные инструменты, чтобы на что-то влиять.

"Ну опять же получится Небензя. Опять же, есть еще такая субъективная Захарова, они скажут, что за атакой на Белгород стоит Британия, или народ маори. Все, что касается России, оно настолько предсказуемо, они будут использовать эти площадки, как индекс цитирования", - подчеркнул советник главы ОП.

Подоляк также считает, что и в самой ООН не относятся серьезно к подобным инициативам России.

"Любые заявления РФ воспринимаются, как заявления пропагандистского подобия и они не влияют на те или иные результативные части. То есть никаких резолюций соответствующих не будет. Все, что Россия будет говорить, соответственно все сделают вид: "Да, мы здесь присутствуем, мы это слышим, но на это не реагируем. И даже мы это не слышим", - резюмировал советник главы Офиса президента.

Удар по Белгороду - детали

В субботу, 30 декабря, Силы обороны Украины били по военным объектам в российском Белгороде. Разрушение гражданской инфраструктуры города стало результатом неэффективной работы российской противовоздушной обороны.

Впоследствии Россия обвинила Чехию в использовании Украиной боеприпасов из этой страны и созвала экстренное заседание Совета безопасности ООН. Чехия в свою очередь отказалась приходить на заседание для обсуждение удара по Белгороду.

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