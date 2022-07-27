Результаты работы ВСУ можно увидеть уже утром, отметил он.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, чего ждать в случае уничтожения или вывода из строя Антоновского моста в оккупированном Херсоне.

Мнение он высказал в своем Telegram-канале.

Жданов подтвердил, что в ночь на 27 июля Вооруженные Силы Украины обстреляли мост.

"Известно о том, что по нему были нанесены удары, степень повреждений пока неизвестна, увидим результаты работы уже утром. Его уничтожение является первоочередной задачей для дальнейшего выбивания противника с правого берега Днепра и освобождения Херсона. Невозможность использовать Антоновский мост сильно усложнит логистику противнику, что не даст им возможности в полной мере подпитывать свои группировки вокруг Херсона", - отметил аналитик.

По его словам, если мост был уничтожен или выведен из строя на длительный срок, то стоит ожидать ночью и ближайшие дни на "ответы" от россиян в виде ракетных ударов по гражданским объектам.

Напомним, что ночью в оккупированном Херсоне прогремели мощные взрывы. Сообщалось об атаке по Антоновскому мосту.

Как сообщал УНИАН, украинские военные ударили по Антоновскому мосту 19 июля. По словам депутата облсовета Сергея Хланя, удар нанесли по базе оккупантов у моста.

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