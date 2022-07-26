Российской армии нужна пауза для начала нового наступления, поясняет эксперт.

России нужны переговоры с Украиной для оперативной паузы в войне, Путин уже готов к ним, убежден военный эксперт Олег Жданов.

Об этом он сказал ТСН.ua.

Сегодня страна-агрессор не может продолжать боевые действия без паузы, поясняет эксперт. По его словам, по всему миру российские лоббисты твердят о якобы необходимости переговоров.

"Почему? Потому что российская армия истощена, резерва нет, им нужна пауза, чтобы перегруппироваться, чтобы собрать резерв и затем возобновить наступление. То, что они его восстановят, здесь можно даже не сомневаться. Но, на мой взгляд, мы сейчас имеем больше" сил и возможностей даже при том небольшом объеме поставок нам техники и вооружения, но мы можем не прекращать ведение боевых действий и использовать это истощение российской армии в собственную пользу", - пояснил Жданов.

Ранее российский публицист Андрей Пионтковский заявлял, что РФ требует переговоров из-за осознания своего поражения в войне.

Как известно, о якобы готовности сесть за стол переговоров неоднократно говорило российское руководство, выдвигая при этом ряд условий.