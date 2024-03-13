Враги распространили фейковые сведения, отметил украинский офицер.

Продолжается полномасштабная война в Украине против РФ, и оккупанты утверждают, что им удалось захватить поселок Невельское (Донецкая область), однако это неправда.

Противники распространили фейковую информацию, рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", офицер Вооруженных сил Украины Дмитрий Лиховой изданию Liga.net. Собеседник подчеркнул, что защитники Украины продолжают удерживать населенный пункт.

Аналитики DeepState также сообщили, что Невельское противники не контролируют. "...По состоянию на конец суток 12 марта населенный пункт остается под контролем Сил обороны... Однако, ситуация медленно ухудшается. Враг проводит штурмовые действия южнее села...", - предупредили эксперты в Telegram.

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Напомним, российское Министерство обороны утверждало, что оккупационным силам РФ якобы удалось "взять под контроль" Невельское.

Когда началась война в Украине, и что надо знать сегодня

Российские оккупанты осуществили полномасштабное вторжение на украинскую землю рано утром 24 февраля 2022 года. Противники захватывали населенные пункты и убивали гражданских и получили достойный отпор. Украинские воины уже ликвидировали колоссальное количество россиян - потери врага на 13 марта 2023 года составляют примерно 426 870 захватчиков.

Стоит отметить, что россияне получили определенные "успехи" в Донецкой области ценой огромных потерь. Противнику удалось продвинуться вперед на фоне того, что украинским воинам не хватало снарядов. Впоследствии наступление противника "захлебнулось".

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