Было уничтожено 5 танков, 20 ББМ и 32 артсистемы.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки обезвредили еще 980 российских оккупантов на фронте.

Как сообщает Генштаб, всего по состоянию на сегодня, 13 марта, потери России на войне против Украины составляют уже 426 870 человек.

Кроме того, было уничтожено много вражеской техники, в частности:

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танков - 6752 (+5);

боевых бронированных машин - 12921 (+20);

артиллерийских систем - 10554 (+32);

РСЗВ - 1017 (+1);

средства ПВО - 715 (+2);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 8205 (+22);

крылатые ракеты - 1919 (+1);

автомобильной техники и автоцистерн - 13932 (+62);

специальной техники - 1699 (+8).

Также российская армия потеряла 347 самолетов, 325 вертолетов, 26 кораблей и катеров, 1 подводную лодку.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, на фронте между ВСУ и российскими оккупантами произошло 91 боевое столкновение. Россияне пытаются прорваться на Авдеевском и Новопавловском направлениях. На обоих направлениях было по 26 штурмов за сутки.

В ISW рассказали, что Российская Федерация боится новых прорывов своей границы российскими добровольческими отрядами накануне президентских выборов. Страна-агрессор использует призывников для защиты своей границы с Украиной, поскольку не хочет передислоцировать войска с линии фронта в другие районы.

Вооруженные силы Украины продолжают вести боевые действия против оккупантов в жестких условиях снарядного голода из-за нехватки помощи от западных союзников. Командиры рассказали изданию Spiegel, как им приходится экономить боеприпасы и воевать дальше.

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