Морально-психологическое состояние противников очень низкое, отметил защитник Украины.

Продолжается полномасштабная война в Украине. Офицер 59 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий соглашается с утверждением, что наступление россиян возле города Авдеевка "захлебнулось".

Линия фронта выровнялась, украинские воины имеют боеприпасы, рассказал воин в эфире телемарафона. По его словам, преимущество противника в таком - "как вор нападать, когда этого никто не ожидает. "Нападать, когда они говорят одно, а делают другое. Вот и когда встречаются на поле боя с противником, который может дать им отпор, - вот тут у них сразу начинает "играть" что-то другое", - добавил он.

По его словам, и сведения, полученные во время допроса пленных, и перехваты разговоров указывают на очень низкое морально-психологическое состояние россиян.

Видео дня

Американский Институт изучения войны (ISW) опубликовал свежую карту боевых действий, на которой видно, что творится возле Авдеевки.

Когда началась война в Украине, и что надо знать о ситуации под Авдеевкой

17 февраля украинские воины вышли из Авдеевки по приказу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Наши воины отошли из города на фоне того, что имели "снарядный голод".

28 числа спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" - офицер Дмитрий Лиховий, сообщил, что защитники Украины на Авдеевском направлении выбрали новую линию обороны. По его словам, оборонительным действиям должен способствовать рельеф местности.

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