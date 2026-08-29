Без мобилизации Кремлю не обойтись: Палиса раскрыл причины

Путин может бросить свежие силы на страны Балтии.

С февраля оккупанты ежемесячно несут больше потерь, чем привлекают новых мобилизованных в свою армию, поэтому без масштабной мобилизации они не способны выполнить стратегические цели.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса, передает УНИАН. "Если учесть цели, которые ставит политическое руководство России перед вооруженными силами, то имеющимися силами и при текущем уровне рекрутинга, пополнения людским ресурсом – очевидно и для них, и для нас, что они не способны выполнить свои стратегические цели. Если все-таки россияне будут размышлять над финальным штурмом Донбасса, то за достаточно ограниченный срок, который у них есть, пусть даже до 31 марта, как просит руководство Генштаба Российской Федерации, без такого маневра, как мобилизация, им не обойтись", – пояснил Палиса.

Бригадный генерал отметил, что за предыдущий месяц подтвержденные потери россиян в убитых и раненых составляют 43 тыс. против 37 тыс. призывников.

Видео дня

"То есть разница – 6 тыс. за один месяц. Тенденция такого "минуса" наблюдается как минимум с февраля этого года. Именно это и приводит к тому результату, который мы сейчас видим на фронте. В предыдущие годы россияне, несмотря на то, что у них были очень большие потери, всё равно покрывали их за счёт своего плана вербовки. Сейчас тенденция абсолютно противоположная. И несмотря на то, что российская группировка в целом на территории Украины не уменьшается за счет перераспределения, привлечения из стратегического резерва и так далее – все равно они несут огромные потери, которые рекрутинг не покрывает", – констатировал Палиса.

Мобилизация в России рассматривается с начала этого года, напомнил он, но подобный шаг требует значительных ресурсов.

"На данный момент актуально то, о чём сейчас говорят в средствах массовой информации: это 300 тысяч в этом году плюс 300 тысяч в первой половине следующего. Однако здесь вы должны учитывать: призвать такое большое количество людей – это не просто цифра. Это способность военного аппарата одеть их, экипировать, обучить, тренировать базовым элементарным навыкам", – уточняет Палиса.

Бригадный генерал не может с уверенностью сказать, направит ли враг полученный в результате мобилизации человеческий ресурс против Украины – или, например, против стран Балтии. Однако последнее, по его мнению, менее вероятно.

"Ранее мы уже неоднократно получали сигналы от разведки о том, что Россия на самом деле может планировать агрессию как против стран Балтии, так и против других стран НАТО. Однако на данный момент я не уверен в том, что россиянам сейчас выгодно, учитывая такие плачевные результаты в Украине, дополнительно связываться с какой-то еще историей".

Мобилизация в России: что известно

Глава Кремля Путин может в очередной раз начать принудительную мобилизацию для пополнения личного состава армии РФ после выборов в Госдуму 20 сентября. На этом фоне постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник призвал россиян уезжать из страны.

Официальная Москва продолжает отрицать планы об объявлении мобилизации. Однако россияне действительно покидают страну на фоне слухов о мобилизации. Только за прошедшую неделю через один пункт пропуска "Верхний Ларс" с Грузией 113 тысяч жителей РФ покинули свою страну.

Вас также могут заинтересовать новости: