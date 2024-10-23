На учениях "Запад-2025" военные будут реагировать на предполагаемые угрозы со стороны Запада.

Генштабы Вооруженных сил России и Беларуси начали подготовку к проведению крупных совместных учений "Запад-2025". Об этом сообщил министр обороны РБ Виктор Хренин, пишет Bloomberg.

Хренин рассказал, что 23 октября в Минске состоялось заседание совместной Коллегии министерств обороны Беларуси и РФ. На встрече был обсужден подход к стратегическим учениям "Запад-2025".

"В ходе заседания обсудили основные подходы к подготовке и проведению данного учения. Как результат одобрен его замысел и в следующем году. Несомненно, его участники продемонстрируют способность и готовность выполнять совместные задачи на высоком уровне", - заявил глава Минобороны РБ.

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Хренин не уточнил, сколько именно военнослужащих будут задействовано и где пройдут совместные военные учения с Россией.

В издании отметили, что в подобных учениях в конце 2021 года участвовали около 200 000 солдат. Именно их Россия использовала как прикрытие для подготовки своего полномасштабного вторжения в Украину.

Россия и Беларусь регулярно проводят военные учения "Запад", которые являются одними из крупнейших, которые совместно проводят страны. В них включены различные сценарии по реагированию на предполагаемые угрозы со стороны Запада.

Совместные учения Беларуси и РФ - важные новости

Ранее УНИАН писал, что с 2022 года российские военные участвуют в непрерывных учениях на территории Беларуси. График этих учений несколько раз переносился и некоторые полигоны работают "без выходных".

Помимо этого в январе 2023 года в Беларуси проводились совместные с Россией летно-тактические учения авиационных подразделений вооруженных сил.

Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий говорил о том, что беларуские военные вряд ли вступят в войну против Украины после учений с россиянами. Он считает, что глава Беларуси Александр Лукашенко только делает вид, что его армия готова к войне с нашей страной.

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