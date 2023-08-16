Надо устранить проблему обхода санкций Россией, передать Украине оптимальные объемы вооружения и систем ПРО, и отказаться от любых контактов между Западом и властями РФ.

Ускорение завершение российско-украинской войны на справедливых для Украины началах, требует от цивилизованного мира усиления трех решений.

Как сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Telegram, существует "три проблемы, которые требуют усиления решений для ускоренисправедливой финализации войны".

В частности, первая проблема - это обход санкций и производство ракет в России.

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"Решение: либо официальное изменение статуса России на террористическое государство, либо жесткие вторичные санкции против частных посредников", - сообщил Подоляк.

Ко второй проблеме он причислил недостаточные объемы поставок оружия в Украину.

"Решение: математический анализ объемов оборонных систем России, складских и логистических возможностей. Передача оптимальных объемов дальнобойных ракет, снарядов, систем разминирования, фронтовых систем ПРО в соответствии с потребностями", - подчеркнул Подоляк.

Третьей проблемой он назвал недостаточную изоляцию высшего руководства России. По его мнению, изоляция должна резко уменьшить возможности для дипломатического маневра и стать сигналом для нейтральных стран.

"Решение: отказ от любых прямых коммуникаций, ордера различных юрисдикций на аресты за соучастие в совершении преступлений", - отметил Подоляк.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в июле министр обороны Алексей Резников в интервью CNN высказал мнение, что к следующему лету Украина одержит победу в войне. А после победы Украина сможет стать членом НАТО, убежден министр.

По данным Минобороны, во время продолжающегося контрнаступления, ВСУ в целом освободили уже более 204 квадратных километров

Сегодня, 16 августа, стало известно, что украинские военные в ходе контрнаступательной операции освободили от российских оккупантов Урожайное Донецкой области.

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