Ускорение завершение российско-украинской войны на справедливых для Украины началах, требует от цивилизованного мира усиления трех решений.
Как сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Telegram, существует "три проблемы, которые требуют усиления решений для ускоренисправедливой финализации войны".
В частности, первая проблема - это обход санкций и производство ракет в России.
"Решение: либо официальное изменение статуса России на террористическое государство, либо жесткие вторичные санкции против частных посредников", - сообщил Подоляк.
Ко второй проблеме он причислил недостаточные объемы поставок оружия в Украину.
"Решение: математический анализ объемов оборонных систем России, складских и логистических возможностей. Передача оптимальных объемов дальнобойных ракет, снарядов, систем разминирования, фронтовых систем ПРО в соответствии с потребностями", - подчеркнул Подоляк.
Третьей проблемой он назвал недостаточную изоляцию высшего руководства России. По его мнению, изоляция должна резко уменьшить возможности для дипломатического маневра и стать сигналом для нейтральных стран.
"Решение: отказ от любых прямых коммуникаций, ордера различных юрисдикций на аресты за соучастие в совершении преступлений", - отметил Подоляк.
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