Украинские военные закрепляются на рубежах.

Украинские военные в ходе контрнаступательной операции освободили от российских оккупантов Урожайное Донецкой области.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. "Урожайное освободили. Наши защитники закрепляются на рубежах. Наступательные действия продолжаются", - сообщила Маляр.

Ситуация в районе Урожайного

Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные имеют частичный успех в направлении села Урожайное Донецкой области, которое находится возле ранее освобожденного поселка Старомайорское. Там враг испытывает проблемы с логистикой, из-за постоянной "бавовны".

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13 августа появилась информация, что ВСУ выбили оккупантов с позиций в Урожайном - стратегически важном юго-восточном поселке, который украинские воины в течение нескольких дней отражали в рамках контрнаступления.

15 августа в вечерней сводке Генштаб сообщил, что на Шахтерском направлении захватчики безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Урожайного.

А сегодня начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал, что поселок фактически разрушен вражеской артиллерией с применением реактивных систем залпового огня. По его словам, в Урожайном до полномасштабного вторжения проживало не более 500 человек.

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