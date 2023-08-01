Сейчас по всем направлениям Силы обороны постепенно, но осуществляют продвижение вперед, заявила Анна Маляр.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что обычно информацию о километрах продвижения войск обновляют раз в неделю, потому что ситуация на фронте очень динамичная и сообщается, когда украинские защитники уже закрепились на освобожденных участках.

"Мы стараемся обновлять информацию за неделю. Обычно день в день ситуация нестабильная, потому что войска не закрепляются и на следующий день может быть совсем другая ситуация. И для того, чтобы быть максимально корректными, мы набираем несколько дней – это неделя будет, тогда ситуация уже более-менее понятна и мы видим уже стабильные зоны", - отметила Маляр в эфире телемарафона.

Замминистра обороны рассказала, что Силы обороны постепенно, но продвигаются по всем направлениям. "К примеру, за прошедшую неделю, если говорить о Бахмутском направлении, там освобождено 2 квадратных километра, итого это уже 37 кв. километров. Если юг, то более 12 (кв. километры - УНИАН) было освобождено на прошлой неделе, и вместе более чем 204 квадратных километра. Сейчас по всем направлениям и на юге, и на востоке постепенно, но мы осуществляем продвижение вперед. И в том числе, это кстати, не только Бахмутское направление. Но еще раз говорю, нужно закрепиться, а потом мы сможем обо всем этом сказать", - подчеркнула Маляр.

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Также она отметила, что перед Силами обороны стоит задача не только продвигаться вперед и освобождать наши территории, но и уничтожать оборонительные и наступательные силы оккупантов.

"Потому что враг пытается перехватить инициативу, потому что сейчас фактически инициатива у нас и мы наступаем. Но это же шаткая ситуация и постоянно, ежедневно, нужно отстаивать этот статус стороны, у которой сейчас стратегическая инициатива. Поэтому, наши силы уничтожают их потенциал ежедневно, чтобы они не могли перехватить эту инициативу и для того, чтобы они как можно меньше сопротивлялись. Потому что то сопротивление, которое осуществляется (врагом - УНИАН) сейчас нашим наступательным действиям и на востоке, и на юге - он беспрецедентно высок. И то, что уничтожаются станции радио-электронной борьбы, уничтожаются склады оружия, уничтожаются ракетные установки врага - это то, что должно было воевать против нас, двигаться сюда, но благодаря нашим Вооруженным силам уже этого не произойдет", - акцентировала Маляр.

Она добавила, что Силы обороны беспощадно уничтожают личный состав захватчиков. "Враг несет большие потери на всех направлениях, где они пытаются наступать. Но мы их там не просто останавливаем, мы их там убиваем. И они несут большие потери в количестве своих бойцов", - подчеркнула Маляр.

Ситуация на фронте: последние новости

Как сообщал УНИАН, 30 июля первый заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал, что за неделю Силы обороны уничтожили около 3 тысячи 740 российских оккупантов и 494 единицы вооружения и военной техники.

Сегодня Маляр сообщала, что войска РФ безуспешно пытаются остановить наступление на Бахмутском направлении. Вместе с тем, на Купянском, Лиманском, Сватовском направлениях оккупанты пытаются оттянуть украинские силы от восточного направления наступления.

Маляр отметила, что на восточных направлениях российские захватчики значительно увеличили обстрелы, однако украинские военные в изнурительных боях отражают все штурмы.

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