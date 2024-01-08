Политическая поддержка Украины со стороны Запада остается сильной, но это намерение еще не подкреплено необходимыми коллективными финансовыми обязательствами.

Ни Россия, ни Украина не имеют достаточных военных запасов боеприпасов, чтобы удовлетворить потребности такой высокоскоростной войны на истощение, пишут аналитики Sky News.

Россия всегда имела запасы основного вооружения и, как полагают, начала войну с несколькими миллионами артиллерийских снарядов, однако даже эти запасы сейчас на исходе.

Украина не могла сравниться с российскими запасами оружия, но поддержка Запада была сосредоточена на высокотехнологичном оружии, которое обеспечило Украине возможность высокоточного удара.

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Но это западное оружие поступило из существующих запасов, и ни одна страна не может позволить себе роскошь иметь больше оружия, чем ей необходимо. Из-за этого каждое оружие, подаренное Украине, увеличивало риск национальной безопасности страны-донора.

Пожертвовав "старые запасы" оружия, Запад решил, что затраты и риски были управляемыми, но поставки были неизбежно ограничены.

Чтобы решить проблему нехватки огневой мощи, Россия обратилась к Северной Корее с просьбой поставить баллистические ракеты и один миллион артиллерийских снарядов, и можно ожидать повторных заказов.

Иран рад поставлять беспилотники и более крупные ракеты, которые, возможно, не так эффективны и эффективны, как их западные аналоги, но, что особенно важно, они доступны уже сейчас. А у России есть огромная оборонно-промышленная база, которая перешла на военную позицию и финансируется за счет огромных доходов от нефти.

Украина надеется построить миллион беспилотников в наступающем году, но она не может сравниться с мощностями и возможностями российской оборонной промышленности, и у нее нет оружия, которое могло бы угрожать промышленной базе России.

ВВП Украины также составляет небольшую долю от российского - 157 млрд фунтов против почти 1,6 трлн фунтов - поэтому он не может конкурировать с Россией по глобальной покупательной способности или национальному оборонно-промышленному потенциалу.

"И что же тогда остается Украине? Без значительной и постоянной военной поддержки Запада она обречена на то, чтобы в конечном итоге оказаться подавленной значительно большей способностью России к перевооружению", - сказано в материале.

Освобожденные западные запасы не могут удовлетворить потребности Украины, но у Запада действительно есть значительно большие возможности для мобилизации своей оборонно-промышленной базы, если он захочет это сделать.

Политическая поддержка Украины со стороны Запада остается сильной, но это намерение еще не подкреплено необходимыми коллективными финансовыми обязательствами.

Западное оборонное планирование предполагало, что продолжительные войны высокой интенсивности вряд ли станут проблемой в ближайшем будущем, и что технологии обеспечат ему асимметричное военное преимущество.

Однако специализированное оружие стоит дорого и его можно закупить лишь в относительно небольших количествах. И их нелегко заменить, поскольку производственные линии остаются открытыми только до тех пор, пока не будут выполнены заказы, а технология быстро устаревает.

"Война в Украине выявила некоторые критические недостатки предположений Запада, принятых во время войны. Если она не возьмет на себя скоординированную долгосрочную стратегию по созданию оружия, в котором Украина нуждается (и срочно), она принесет Путину победу, которой он так жаждет", - предупреждают аналитики.

Война в Украине - тенденции

Из-за того, что западное финансирование постепенно исчерпывается, Украина все больше возлагает надежды на дешевые дроны, которые могут точно определить слабое место на вражеской цели. Об этом говорится в материале The Times.

Отмечается, что маленькие, быстрые и маневренные, FPV-дроны оснащены камерами, которые пилоты используют для того, чтобы направлять их точно в слабое место на вражеской машине, нанося урон. Для таких повреждений иначе понадобилось бы десять неуправляемых артиллерийских снарядов.

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