Оккупанты обстреливают украинские позитции из всего, что могут.

Военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев заявил, что ситуация не изменилась на Горловском направлении. Сейчас плотность вражеских обстрелов на фронте остается высокой.

"Мы держим полосу обороны на Горловском направлении, где ситуация в течение последних 4-5 дней не изменилась. Враг как бил со всего чего мог, так и бъет, то есть это и кассетные боеприпасы, и САУ, и минометы, и танки. Я заступил на дежурство 30 декабря, а 2 января изменился, но и по этот день ситуация не изменилась. Плотность обстрелов очень высокая, также нужно признать, что точность у противника возросла. Если раньше снаряды летели совсем не понятно куда, то сейчас все рвется довольно рядом", - рассказал военный в эфире "Эспрессо".

По словам Иевлева, полоса обороны, на которой стоит его подразделение, существует с 2014 года. Эти позиции хорошо сейчас заминированы, а линия обороны относительно современной науки выстроена так, что оккупанты понесут колоссальные потери, если пойдут в этом направлении.

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Война в Украине - новости с фронта

12 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские воины в пределах Горловки отбили у врага один из терриконов.

Военный эксперт, сотрудник СБУ 2004-2015 гг. Иван Ступак заявил, что оккупационная армия будет пытаться прорвать фронт до марта 2024 года. Сейчас Вооруженные Силы Украины могут держать россиян на расстоянии, отражать вражеские атаки, "мясные" штурмы. Пока сил для продвижения у наших войск нет.

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