По словам генсека НАТО, российский диктатор не остановится, несмотря на большие потери в войне против Украины.

Число убитых и раненых российских военных в Украине превысило отметку в 300 000 человек. Об этом во время брифинга в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, Россия также понесла значительные потери в виде сотен самолетов и тысяч танков.

В то же время Столтенберг предостерег от слишком больших надежд на скорое завершение войны в Украине из-за российских потерь, отметив, что у Путина "высокий порог терпимости по отношению к потерям".

"Российская экономика переведена на военные рельсы. У Путина высокая терпимость к потерям, а цели России в Украине не изменились. Россия накопила большое количество ракет перед зимой. Мы видим новые попытки нанести удары по украинской энергосистеме и инфраструктуре. Россия попытается оставить Украину в темноте и холоде", – отметил Столтенберг.

При этом, по его словам, война в Украине сделала Россию слабее как в военном, так и в политическом плане.

"Россия становится более зависимой от Китая. Она сдает свое будущее в залог Пекину. В военном смысле Россия потеряла значительную часть своего обычного оружия", - подчеркнул генсек Североатлантического альянса.

Отношения НАТО и РФ - последние новости

На прошлой неделе НАТО призвало страны-члены альянса создать "военный Шенген". По словам начальника командования материально-технического обеспечения НАТО генерал-лейтенанта Александра Солфранка, чрезмерная бюрократическая волокита препятствует перемещению войск в Европе. Это проблема, которая может вызвать серьезные задержки, если разразится конфликт с Россией.

Ранее УНИАН информировал, что РФ формирует новую общевойсковую армию в составе Северного флота. Об этом сообщили в Института изучения войны. По мнению тамошних экспертов, соответствующее решение Москвы было обусловлено желанием показать НАТО свою боеготовность.

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