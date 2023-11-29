Украинские военные уничтожили ПВО, артиллерию, РЭБ, склады боеприпасов и районы сосредоточения сил противника.

За прошедшие сутки, 28 ноября, украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3-по зенитно-ракетным комплексам российских оккупантов.

Как сообщил Генштаб в утренней сводке, защитники из подразделений ракетных войск поразили пункт управления, 5 средств противовоздушной обороны, 9 артиллерийских средств, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы армии захватчиков.

В то же время российские террористы нанесли 14 ракетных и 80 авиационных ударов, совершили 68 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах.Также враг атаковал Украину дронами, но силы ПВО сбили все цели. В результате обстрелов есть погибшие и раненые гражданские. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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"Авиационным ударам подверглись: Ивановка, Степная-Новоселовка Харьковской области; спорное, Часов Яр, Торецк Донецкой области; Змиевка, Берислав, Казацкое Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей", - пишет Генштаб.

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Вооруженные силы Украины показали новый результат на фронте и уничтожили за сутки около 1140 военных РФ. Таким образом общие потери оккупантов на черноземах Украины достигли 327 580 человек.

Аналитики группы DeepState заявили, что возле Авдеевки Донецкой области сейчас продолжаются тяжелые бои. Ситуация возле населенного пункта очень тяжелая. Оккупационные войска забрасывают позиции ВСУ большим количеством пехоты, поля покрыты телами врагов.

В то же время эксперты ISW отмечают, ВСУ продвинулись вперед на Запорожском направлении.

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