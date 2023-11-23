В Альянсе считают, что чрезмерная бюрократическая волокита препятствует перемещению войск в Европе.

В НАТО предупредили страны-члены, что чрезмерная бюрократическая волокита препятствует перемещению войск в Европе. Это проблема, которая может вызвать серьезные задержки при возможном конфликте с Россией. Об этом в интервью Reuters заявил начальник командования материально-технического обеспечения НАТО (JSEC) генерал-лейтенант Александр Солфранк.

Он отметил, что хотел бы видеть "военный Шенген" - зону свободного военного прохода вроде политической Шенгенской зоны, позволяющую свободное передвижение в пределах большей части ЕС.

"У нас заканчивается время. То, что мы не сделаем в мирное время, не будет готово в случае кризиса или войны. ... Альянс должен быть быстрым в перемещении войск со своих баз в правильное место на восточном фланге", - сказал Солфранк.

Похожее мнение высказал Адмирал Роб Бауэр, председатель Военного комитета НАТО.

"У нас избыток правил, но единственное, чего у нас нет, — это времени. Война России против Украины оказалась войной на истощение, а война на истощение — это битва за логистику", - отметил Бауэр.

Издание добавляет, что в результате вторжения Москвы в Украину в 2014 году создание JSEC отразило оценку того, что НАТО после десятилетий разрядки напряженности после холодной войны снова должно быть готово к войне в Европе, которая может вспыхнуть в любое время.

Отношения НАТО с Россией - последние новости

НАТО построило систему защиты от диверсий РФ. Речь идет о подводных дронах и искусственном интеллекте, которые Альянс протестировал на специальных учениях.

По информации НАТО, Россия рассматривает стратегические объекты на территории стран Альянса, как альтернативу для возможных ударов.

Также УНИАН сообщал, что Россия формирует новую общевоенную армию в составе Северного флота. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Там считают, что соответствующее решение Москвы было обусловлено желанием показать НАТО свою боеготовность.

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