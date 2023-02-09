Украинские военные за минувшие сутки, 8 февраля, ликвидировали еще 910 русских оккупантов, пришедших захватывать наши земли и убивать людей.
Таким образом, по состоянию на 9 февраля, общие потери среди личного состава россиян за время полномасштабного вторжения достигли отметки 135010 особей. Об этом пишет Генштаб ВСУ.
Также с 24 февраля 2022 года и до сих пор Россия потеряла в Украине:
- 3255 танков (+2 за минувшие сутки);
- 6468 боевых бронированных машин (+10 в сутки);
- 2244 артиллерийских системы (+8);
- 463 реактивных системы залпового огня (+2);
- 232 средства противовоздушной обороны (+4);
- 1967 беспилотников оперативно-тактического уровня (+6);
- 5121 единицу автомобильной техники и цистерн с топливом (+9).
Кроме этого, российская армия за почти год большой войны недосчиталась 295 самолетов, 285 вертолетов, 18 кораблей и катеров, 211 единиц специальной техники. Весь этот хлам был уничтожен на территории Украины. Также наши военные "приземлили" 796 крылатых ракет, которые россияне запустили в украинцев.
Война в Украине - что известно
Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские воины отбили вражеские атаки в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки и еще 16 населенных пунктов на Донбассе.
Авиация Сил обороны Украины нанесла 21 удар по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. А наши артиллеристы и ракетчики поразили два пункта управления противника, три района сосредоточения живой силы, три позиции зенитно-ракетных комплексов, два склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов.
В свою очередь, за сутки россияне нанесли 3 ракетных и 45 авиаударов. В результате этих преступлений погибли три гражданских человека, еще трое украинцев находится в тяжелом состоянии.