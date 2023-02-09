Российская армия бешеными темпами продолжает терять в Украине своих военных и технику.

Украинские военные за минувшие сутки, 8 февраля, ликвидировали еще 910 русских оккупантов, пришедших захватывать наши земли и убивать людей.

Таким образом, по состоянию на 9 февраля, общие потери среди личного состава россиян за время полномасштабного вторжения достигли отметки 135010 особей. Об этом пишет Генштаб ВСУ.

Также с 24 февраля 2022 года и до сих пор Россия потеряла в Украине:

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3255 танков (+2 за минувшие сутки);

6468 боевых бронированных машин (+10 в сутки);

2244 артиллерийских системы (+8);

463 реактивных системы залпового огня (+2);

232 средства противовоздушной обороны (+4);

1967 беспилотников оперативно-тактического уровня (+6);

5121 единицу автомобильной техники и цистерн с топливом (+9).

Кроме этого, российская армия за почти год большой войны недосчиталась 295 самолетов, 285 вертолетов, 18 кораблей и катеров, 211 единиц специальной техники. Весь этот хлам был уничтожен на территории Украины. Также наши военные "приземлили" 796 крылатых ракет, которые россияне запустили в украинцев.

Война в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские воины отбили вражеские атаки в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки и еще 16 населенных пунктов на Донбассе.

Авиация Сил обороны Украины нанесла 21 удар по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. А наши артиллеристы и ракетчики поразили два пункта управления противника, три района сосредоточения живой силы, три позиции зенитно-ракетных комплексов, два склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов.

В свою очередь, за сутки россияне нанесли 3 ракетных и 45 авиаударов. В результате этих преступлений погибли три гражданских человека, еще трое украинцев находится в тяжелом состоянии.

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