Угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За сутки россияне нанесли 3 ракетных и 45 авиаударов. В результате этих преступлений погибли три гражданских человека, еще трое украинцев находится в тяжелом состоянии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ. Также российские оккупанты совершили 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре на Херсонщине.

"Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", - говорится в сообщении.

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Между тем на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Обстрелам подверглись районы более 40 населенных пунктов. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, а также повреждено большое количество жилых домов.

На Купянском и Лиманском направлениях под огневой влияние попали районы 25 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении обстрелам в целом подверглись - более 30 населенных пунктов. Также оккупанты нанесли авиаудары вблизи Спорного.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под вражеские обстрелы попали районы более 20 населенных пунктов. Нанесены авиаудары возле Авдеевки, Веселого, Красногоровки и Угледара.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы 13 населенных пунктов Донецкой и Запорожской областей.

На Херсонском направлении от вражеского огня пострадали районы 15 населенных пунктов и Херсон.

Война в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские воины отбили вражеские атаки в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки и еще 16 населенных пунктов на Донбассе.

Тем временем авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 21 удар по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. А артиллеристы и ракетчики поразили два пункта управления противника, три района сосредоточения живой силы, три позиции зенитно-ракетных комплексов, два склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов.

Также напомним, что 8 февраля россияне нанесли ракетного удара по Семеновской общине Черниговской области. В результате обстрела погибли два человека, еще двое находятся в тяжелом состоянии.

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