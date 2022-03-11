Захватчик заявил, что "будет зарабатывать" в Украине, пока есть возможность.

Российские оккупанты продолжают убивать и грабить мирное население. В то же время они не скрывают, что "план захвата Украины" не сработал.

Об этом один из захватчиков рассказал в разговоре с родными, который удалось перехватить.

Оккупант: Мы здесь под минометным обстрелом каждый день! Дубак – конкретный!

Родственница оккупанта: Вы что, не одеты?

Оккупант: Одеты, но не по погоде! Мы же шли на пять дней всего, вот. Но я, пожалуй, останусь. Ну, пока есть возможность заработать - буду зарабатывать. У меня есть дофигище серебра нового.

Родственница оккупанта: А как вы досмотр будете проходить?

Оккупант: Сказали, что все можно!

Захватчик рассказал, что в отпуск не поедет, ведь хочет "заработать". Украденное серебро родственница предлагает привезти домой.

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