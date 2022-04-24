Беседа состоялась после разгрома оккупантов под Киевом.

Владимир Путин провел с Рамзаном Кадыровым очень неприятную беседу касательно боеспособности войск последнего. Разговор состоялся после разгрома "кадыровцев" в составе войск оккупантов под Киевом.

Соответствующей информацией поделился советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью порталу "Медуза".

"Их ["кадыровцев"] было не меньше 10 с половиной тысяч под Киевом; в Буче, в частности, — это цифра, которую я точно видел. И примерно столько же было под Мариуполем. Какая часть из них туда из-под Киева приехала, а какая была отдельно — сложно сказать. В целом можно сказать, что их было около 25 тысяч — не только из Чечни, а в целом из кавказских республик", — заявил Арестович.

По плану они должны были захватить Киев, однако в операционных районах вокруг столицы колоны "кадыровцев" накрывали как минимум три раза. Арестович сообщил, что за раз украинские артиллеристы и пилоты обстреливали 30-40 машин. Войска Кадырова также попадали в наземные засады и понесли потери после встреч со спецназом ВСУ.

"Настроение у них сразу упало — еще, по сути, не вступая с нашими войсками в бой, просто от авиации и от артиллерии. Потом, по нашим данным, у Кадырова был очень неприятный разговор с Путиным по поводу реальной боеспособности", — продолжил Арестович.

Далее "кадыровцев" перебросили в Мариуполь. Туда лично приезжал Кадыров, чтобы выступить перед своими отрядами. За это он и получил звание генерал-лейтенанта. А потом, по словам Арестовича, "кадыровцы" начали снимать постановочные ролики в качестве доказательств своего участия в боях.

Напомним, в одном из недавних видео солдаты Кадырова в очередной раз показали низкую боеспособность. Боец не смог самостоятельно зарядить миномет и ждал, пока это сделает один из россиян.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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