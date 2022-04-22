"Кадыровцы", более известные как TikTok-войска, продолжают снимать постановочные видео о "победе" в Украине ради собственной рекламы. На этот раз "храбрые" чеченцы опозорились отсутствием элементарных военных навыков.
Видео появилось в сети.
На кадрах видно, как российские оккупанты заряжают миномет для "кадыровца" и показывают, за какой шнурок дернуть, чтобы он заработал.
Очевидно, TikTok-воин Кадырова впервые видит это "чудо техники", ведь с неподдельным интересом слушал указания.
Ранее "кадыровцы" отличились на захваченных территориях Украины съемкой постановочных видео, а также громкими заявлениями о взятии под контроль Мариуполя, которые сразу же опровергались. Сам Кадыров заявлял, что якобы посещал Киев и Мариуполь, что впоследствии оказалось фейком.
В то же время уже есть доказательства совершения "кадыровцами" военных преступлений в Украине.