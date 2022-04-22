Для съемок очередного постановочного ролика воинам Кадырова понадобилась помощь россиян.

"Кадыровцы", более известные как TikTok-войска, продолжают снимать постановочные видео о "победе" в Украине ради собственной рекламы. На этот раз "храбрые" чеченцы опозорились отсутствием элементарных военных навыков.

Видео появилось в сети.

На кадрах видно, как российские оккупанты заряжают миномет для "кадыровца" и показывают, за какой шнурок дернуть, чтобы он заработал.

Очевидно, TikTok-воин Кадырова впервые видит это "чудо техники", ведь с неподдельным интересом слушал указания.

Ранее "кадыровцы" отличились на захваченных территориях Украины съемкой постановочных видео, а также громкими заявлениями о взятии под контроль Мариуполя, которые сразу же опровергались. Сам Кадыров заявлял, что якобы посещал Киев и Мариуполь, что впоследствии оказалось фейком.

В то же время уже есть доказательства совершения "кадыровцами" военных преступлений в Украине.

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