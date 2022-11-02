Оккупационные власти Новой Каховки издали указ.

В оккупированной части Херсонской области ввели "сухой закон" для российских военных. Российские СМИ обнародовали документ, который выдали оккупационные власти в регионе.

В приказе указано, что с 2 ноября "запрещается продажа алкогольных напитков военнослужащим на территории Новокаховского городского округа Херсонской области".

Кроме того, в городе запретили кафе, барам, магазинам и киоскам с пищевыми продуктами работать после 19:00. Аналогичный запрет ранее было введено в оккупированной части Запорожской области.

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Ситуация в Херсонской области - что известно

По информации украинского командования, Россия готовится к отводу артиллерии из-под Херсона.

Гауляйтеры в регионе докладывают о якобы прекращении гражданского транспортного сообщения через Днепр.

Во временно оккупированной Каховке рашисты насильно выселяют три ближайшие улицы от берега Днепра.

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