Во временно оккупированной Каховке Херсонской области русские насильно выселяют три ближайшие улицы от берега Днепра.
"Из Каховки сообщают следующее: три ближайшие улицы от берега высиляют насильно, по другим курсирует авто с громкоговорителем с сообщениями о "срочной эвакуации", - сообщил советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань в Facebook.
Также, по его словам, оккупанты в городе окапываются, ставят бетонные дерево-земляные оборонительные точки.
"От Дендропарка до третьего квартала уже все перерыто в окопах", - добавил Хлань.
Ситуация в Херсонской области - что известно
Продолжается контрнаступление ВСУ на юге страны. Несмотря на замедление темпов продвижения, украинские защитники продолжают "выносить" тыл оккупантов, контролируя огнем подвоз россиянам техники и боеприпасов.
Готовясь к приближению украинских сил, враг депортирует местное население Херсона, вывозя награбленное имущество на другие подконтрольные РФ территории. Генштаб сообщает об "эвакуации" оккупационной "администрации" в Скадовск.
По мнению командования, эти факты, а также угрозы россиян взорвать Каховскую дамбу, свидетельствуют о предстоящей попытке РФ превратить оставленные населенные пункты в "выжженную землю".
В то же время экспертная среда убеждена, что оккупанты, вероятно, будут имитировать оборону Херсона, оставив на передовой новобранцев. Хотя, по информации украинского командования, Россия готовится к отводу артиллерии из-под Херсона.
Президент Владимир Зеленский призвал не верить пропагандистам РФ о якобы намерениях покинуть город в случае наступления ВСУ. Таким образом, враг пытается создать информационный фон, чтобы запутать Украину относительно настоящих планов.