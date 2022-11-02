Оккупанты окапываются в городе, ставят бетонные дерево-земляные оборонительные точки.

Во временно оккупированной Каховке Херсонской области русские насильно выселяют три ближайшие улицы от берега Днепра.

"Из Каховки сообщают следующее: три ближайшие улицы от берега высиляют насильно, по другим курсирует авто с громкоговорителем с сообщениями о "срочной эвакуации", - сообщил советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань в Facebook.

Также, по его словам, оккупанты в городе окапываются, ставят бетонные дерево-земляные оборонительные точки.

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"От Дендропарка до третьего квартала уже все перерыто в окопах", - добавил Хлань.

Ситуация в Херсонской области - что известно

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге страны. Несмотря на замедление темпов продвижения, украинские защитники продолжают "выносить" тыл оккупантов, контролируя огнем подвоз россиянам техники и боеприпасов.

Готовясь к приближению украинских сил, враг депортирует местное население Херсона, вывозя награбленное имущество на другие подконтрольные РФ территории. Генштаб сообщает об "эвакуации" оккупационной "администрации" в Скадовск.

По мнению командования, эти факты, а также угрозы россиян взорвать Каховскую дамбу, свидетельствуют о предстоящей попытке РФ превратить оставленные населенные пункты в "выжженную землю".

В то же время экспертная среда убеждена, что оккупанты, вероятно, будут имитировать оборону Херсона, оставив на передовой новобранцев. Хотя, по информации украинского командования, Россия готовится к отводу артиллерии из-под Херсона.

Президент Владимир Зеленский призвал не верить пропагандистам РФ о якобы намерениях покинуть город в случае наступления ВСУ. Таким образом, враг пытается создать информационный фон, чтобы запутать Украину относительно настоящих планов.

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