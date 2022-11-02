За сутки наши воины отбили вражеские атаки в районах 12 населенных пунктов.

Российские захватчики наступают на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спорное, Бахмут, Майорськ, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка Донецкой области", - говорится в сообщении.

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В Генштабе также отмечают, что враг проводит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии соприкосновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

Российские оккупанты продолжают наносить удары по критической инфраструктуре и помещениях гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Война в Украине: ситуация на фронте

Ранее, как писал УНИАН, в Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки россияне нанесли 7 ракетных и 47 авиационных ударов, совершили более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вражеских ударов подверглись районы более 25 населенных пунктов.

По данным аналитиков Института исследования войны (ISW), на Донбассе происходит усиление боевых действий. Войска РФ атакуют сразу на нескольких направлениях, вблизи Угледара они пытаются окружить подразделения ВСУ.

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