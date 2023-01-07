В Анкаре считают, что режим прекращения огня должен действовать не 36 часов, а дольше. В ОП ответили, что прекратить огонь можно после вывода российских войск из Украины.

Турция надеется на продление срока действия объявленного Россией прекращения огня 6-7 января. Анкара также готова приложить усилия для формирования условий диалога, нацеленного на прекращение боевых действий.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, передает "Анадолу". Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе последнего разговора с лидерами РФ и Украины заявил о значимости одностороннего прекращения огня, а также призвал стороны к перемирию.

"На наш взгляд, режим прекращения огня должен действовать не 36 часов, а дольше. Единого решения сторон по данному вопросу пока не принято, что является показателем тупика, в котором находятся воюющие стороны", - сказал Калын.

Видео дня

Пресс-секретарь президента Турции считает, что якобы "ни одна из сторон не имеет достаточных сил для победы". "Что касается Турции, то мы, в ближайшие дни продолжим шаги по прекращению огня в районах, примыкающих к Запорожской АЭС. Анкара стремится не допустить боев и аварий в этой зоне", - сказал он.

По словам Калына, поскольку боевые действия продолжаются на украинской земле, "в Киеве относятся с подозрением к любым инициативам прекращения войны и бомбардировок со стороны ВС России".

"Одностороннее прекращение огня как минимум означает сегодня "остановку России". В последующем украинская сторона может последовать этому решению. Не исключаю, что сформируются также условия для повторной встречи переговорщиков", - сказал Калын.

Реакция Офиса президента на предложение Турции

В ответ на заявления турецкой стороны о продлении российского "перемирия" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что такое "прекращение огня" не имеет никакого смысла, пока войска РФ находятся на территории Украины.

"Об одностороннем прекращения огня. Ну это немного странно. Они находятся на нашей территории, прекратили огонь, и дальше что? Они стоят себе. В чем смысл турецкого предложения?", - говорит Подоляк.

По его словам, Путину выгодно, чтобы Украина перестала освобождать свои территории, чтобы получить оперативную паузу в войне.

"Путин же этого и хочет - получить оперативную паузу. Он "прекратил огонь", Турция начинает говорить: смотрите, он же прекратил огонь, и вы тоже прекратите огонь. Это же ключевое, это значит, что мы зафиксировались. Будет оперативная пауза на некоторое время, в ходе которой Россия пройдет этапы апгрейда своей странной мобилизационной армии", - сказал Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что Турция имеет свои национальные интересы, которые не всегда совпадают с интересами Украины.

Подоляк подчеркнул, что единственным вариантом прекратить огонь будет полный вывод российских войск из Украины.

"Нет смысла говорить об одностороннем прекращении огня, оно не решает ни единого вопроса. Мы не будем играть в странные предложения", - подчеркнул Подоляк.

Война в Украине - "рождественское перемирие"

Как сообщал УНИАН, 5 января президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 00:00 7 января "режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения". Это произошло после переговоров кремлевского диктатора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В Офисе президента Украины назвали лицемерием объявленное Россией прекращение огня. Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что объявление России об одностороннем прекращении огня является таким же фальшивым и лицемерным, как "и незаконные и гротескные аннексии и сопутствующие референдумы".

А в Пентагоне заявление Путина назвали "пропагандистским трюком" и констатировали нарушение Россией взятого на себя же так называемого "рождественского перемирия".

По последним данным Генштаба ВСУ, в течение сегодняшнего дня, 7 января, россияне нанесли один авиаудар и совершили семь обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинских позициях.

Вас также могут заинтересовать новости: